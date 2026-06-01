Две недели покоя и два дня ада: календарь геомагнитных штормов на июнь

Первый месяц лета приготовил метеозависимым людям неприятный сюрприз. По расчётам специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, июнь будет относительно спокойным, но две даты заставят понервничать даже здоровых.

Первое июня началось без возмущений. Геомагнитная обстановка держится в зелёной зоне, магнитосфера спокойна. Таким фон останется вплоть до 3 июня. Затем, четвёртого числа, ожидается первый всплеск активности. Он будет носить характер возмущённого состояния, а не полноценной бури. Почувствовать его смогут в основном те, кто остро реагирует на перемену погоды.

Следом Земля войдёт в длительный период затишья. С 5 по 10 июня магнитосфера будет оставаться в норме. Врачи советуют использовать эту неделю для отдыха и накопления сил. А вот дальше расслабляться не стоит.

Главный удар Солнце нанесёт 11–12 июня. Одиннадцатого числа прогнозируется средняя геомагнитная буря мощностью шесть баллов из девяти возможных. Это уровень G2. Такая буря способна вызывать перебои в работе спутниковой связи, влиять на энергосистемы и ощутимо бить по самочувствию. Головные боли, скачки давления, бессонница и общая слабость — вот что ждёт метеозависимых в этот день. Двенадцатого июня буря пойдёт на спад. Мощность снизится до пяти баллов, что соответствует уровню G1. Самочувствие всё ещё может быть нестабильным, но основной пик уже пройден.

Тринадцатое число станет переходным днём с возмущённой магнитосферой, а уже с четырнадцатого июня и до самого конца месяца прогнозируют затяжной спокойный период. Ни бурь, ни серьёзных возмущений учёные не ждут.

Медики напоминают: в опасные даты лучше снизить физические и эмоциональные нагрузки, отказаться от жирной пищи и алкоголя, пить больше чистой воды и соблюдать режим сна. Гипертоникам и сердечникам стоит держать под рукой привычные лекарства. А если есть возможность, лучше взять отгул и провести день в тишине.

