Экс-полпред президента в Сибири выразил соболезнования в связи с утратой Ольги Джанаевой

Бывший полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе, а ныне глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил печальную новость. В республике ушла из жизни народная артистка, художественный руководитель мужского хора национальной песни Ольга Джанаева. Ей было 76 лет.

В своём Telegram-канале Меняйло написал, что это большая утрата для всей культуры Северной Осетии. Он выразил искренние соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам артистки. По словам главы региона, Ольга Георгиевна всю жизнь посвятила музыке и развитию осетинского хорового искусства. Он отметил, что она много гастролировала и знакомила зрителей далеко за пределами республики с народной песней. Меняйло назвал её настоящим мастером своего дела, требовательным и преданным искусству, а также подчеркнул, что она воспитала не одно поколение талантливых исполнителей.

Ольга Джанаева с 2000 года руководила Мужским хором национальной песни Северо-Осетинской государственной филармонии. После реорганизации коллектива в 2017 году она осталась его руководителем уже в рамках филиала Мариинского театра. Совсем недавно, 29 мая 2026 года, указом главы республики её удостоили высшей награды — ордена «Слава Осетии».

Ранее сообщалось, что под Новосибирском на рабочем месте умерла завуч школы.