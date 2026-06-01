82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
01 июня, 16:34
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
01 июня, 16:34
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 14:28
общество

Экс-полпред президента в Сибири выразил соболезнования в связи с утратой Ольги Джанаевой

Фото: Telegram-канал главы Северной Осетии Сергея Меняйло / Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Бывший полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе, а ныне глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил печальную новость. В республике ушла из жизни народная артистка, художественный руководитель мужского хора национальной песни Ольга Джанаева. Ей было 76 лет.

В своём Telegram-канале Меняйло написал, что это большая утрата для всей культуры Северной Осетии. Он выразил искренние соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам артистки. По словам главы региона, Ольга Георгиевна всю жизнь посвятила музыке и развитию осетинского хорового искусства. Он отметил, что она много гастролировала и знакомила зрителей далеко за пределами республики с народной песней. Меняйло назвал её настоящим мастером своего дела, требовательным и преданным искусству, а также подчеркнул, что она воспитала не одно поколение талантливых исполнителей.

Ольга Джанаева с 2000 года руководила Мужским хором национальной песни Северо-Осетинской государственной филармонии. После реорганизации коллектива в 2017 году она осталась его руководителем уже в рамках филиала Мариинского театра. Совсем недавно, 29 мая 2026 года, указом главы республики её удостоили высшей награды — ордена «Слава Осетии».

Ранее сообщалось, что под Новосибирском на рабочем месте умерла завуч школы.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.