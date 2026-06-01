Главное стрелковое событие – 2026: в Новосибирске 6 июня стартует фестиваль «ОхотАктив»

6 июня в Новосибирске, а также ещё в более чем 50 городах страны, состоится стрелковый фестиваль «ОхотАктив». Мероприятие задумано как открытая площадка, где встретятся опытные стрелки, представители индустрии и те, кто только присматривается к этому увлечению.

Организаторы подготовили программу, которая будет интересна разным гостям. Посетители фестиваля смогут бесплатно пройти диагностику своего снаряжения и получить обратную связь от инструкторов по технике стрельбы.

Для тех, кто приходит на фестиваль впервые, проведут вводные мастер-классы: расскажут об основах безопасности и помогут попробовать себя в разных дисциплинах под присмотром наставников.

На площадке также организуют розыгрыш призов от генерального спонсора — IGLA: новички смогут поучаствовать в лотерее, а все зарегистрированные гости получат небольшие тематические сувениры. Главное условие — пройти простую регистрацию на сайте или прямо на месте.

Перед началом любых активностей все участники пройдут обязательный инструктаж по технике безопасности — это важное правило для комфорта и спокойствия каждого гостя.

Фестиваль открыт для граждан РФ и иностранных граждан старше 18 лет. Дети и подростки могут прийти вместе со взрослыми, но участвовать в стрелковых активностях смогут только совершеннолетние посетители, имеющие при себе паспорт.

Вход на мероприятие свободный.

Организаторы надеются, что фестиваль поможет гостям в дружеской атмосфере найти новое хобби по душе.

Возрастное ограничение 18+