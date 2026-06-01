82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
01 июня, 14:00
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
01 июня, 14:00
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 11:00
общество

Главное стрелковое событие – 2026: в Новосибирске 6 июня стартует фестиваль «ОхотАктив»

Автор фото: Павел Бардаков / опубликовано СИБ.ФМ
Подпишитесь на Telegram-канал

6 июня в Новосибирске, а также ещё в более чем 50 городах страны, состоится стрелковый фестиваль «ОхотАктив». Мероприятие задумано как открытая площадка, где встретятся опытные стрелки, представители индустрии и те, кто только присматривается к этому увлечению.

Организаторы подготовили программу, которая будет интересна разным гостям. Посетители фестиваля смогут бесплатно пройти диагностику своего снаряжения и получить обратную связь от инструкторов по технике стрельбы.

Для тех, кто приходит на фестиваль впервые, проведут вводные мастер-классы: расскажут об основах безопасности и помогут попробовать себя в разных дисциплинах под присмотром наставников.

На площадке также организуют розыгрыш призов от генерального спонсора — IGLA: новички смогут поучаствовать в лотерее, а все зарегистрированные гости получат небольшие тематические сувениры. Главное условие — пройти простую регистрацию на сайте или прямо на месте.

Перед началом любых активностей все участники пройдут обязательный инструктаж по технике безопасности — это важное правило для комфорта и спокойствия каждого гостя.

Фестиваль открыт для граждан РФ и иностранных граждан старше 18 лет. Дети и подростки могут прийти вместе со взрослыми, но участвовать в стрелковых активностях смогут только совершеннолетние посетители, имеющие при себе паспорт.

Вход на мероприятие свободный.

Организаторы надеются, что фестиваль поможет гостям в дружеской атмосфере найти новое хобби по душе.

Возрастное ограничение 18+

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Галина Дидан
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.