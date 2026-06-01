Главные церковные праздники июня: какие даты пропускать нельзя

Июнь у православных верующих — месяц особенный. На него выпадает сразу несколько крупных праздников, один из главных постов и череда дней памяти святых. Разбираемся, какие даты нужно обвести в календаре и что категорически нельзя делать в эти дни.

Первым большим событием стал Духов день. В 2026 году он выпал на 1 июня, сразу после Троицы. Праздник посвящён Святому Духу, а в народе его называют именинами земли. Копать, пахать и тревожить почву в этот день строго запрещено. Работать по дому тоже не благословляется — верующие посвящают сутки молитве и отдыху.

Следом идёт Троицкая седмица — сплошная неделя, когда пост в среду и пятницу отменяется. Она продлится с 1 по 7 июня. В эти дни можно есть скоромную пищу без ограничений. А вот уже с 8 июня всё меняется кардинально.

С восьмого числа у православных начинается Петров пост. Он установлен в память об апостолах Петре и Павле и считается одним из четырёх многодневных постов года. Продлится он до 11 июля. Пост не такой строгий, как Великий, но рыбу разрешают есть только по субботам и воскресеньям. В понедельник, среду и пятницу предписано сухоядение, во вторник и четверг — горячая пища без масла.

Из особых дней Петрова поста выделим 11 июня — день памяти святителя Луки, архиепископа Крымского. Врач и исповедник, он прошёл через лагеря, но не оставил ни веры, ни хирургической практики. Его почитают и пациенты, и доктора. В храмах в этот день служат молебны о здравии.

Чуть позже, 18 июня, церковь вспоминает святителя Иону, митрополита Московского. Он жил в XV веке и прославился тем, что не дал разгореться междоусобной войне между князьями. Считается покровителем примиряющихся и тех, кто ищет выход из затяжных конфликтов.

Завершается июнь днём памяти Всех святых, в земле Российской просиявших. Он приходится на 28 июня, второе воскресенье после Троицы. В этот праздник верующие вспоминают тысячи подвижников, чьи имена не вошли в святцы, но чей духовный труд лёг в основание православия на Руси.

Священники напоминают: июнь — не только время огородов и шашлыков, но и возможность по-настоящему прикоснуться к духовной жизни. Даже если не поститься строго, можно просто зайти в храм, поставить свечу и побыть в тишине.

