В Новосибирске опубликовано расписание служб в храмах на Троицу

В преддверии одного из двенадцати главных православных праздников — Дня Святой Троицы (Пятидесятницы) — храмы Новосибирской митрополии обнародовали график праздничных служб. Поскольку Пасха в этом году была ранней, Троица также отмечается в непривычно раннюю дату — в воскресенье, 31 мая.
По традиции, к этому дню соборы и церкви города украсят свежей зеленью, травой и ветвями берез, что символизирует обновление жизни и сошествие Святого Духа на апостолов.
График главных богослужений в новосибирских храмах
Праздничный цикл займет три дня и начнется с заупокойных молитв:
Суббота, 30 мая — Троицкая родительская суббота
08:30 — Божественная литургия и большая панихида (поминовение всех усопших христиан). Записки и поминальные продукты служители просят приносить заранее.
17:00 — Всенощное бдение. Торжественная вечерняя служба накануне праздника, на которой верующих уже начинают окроплять святой водой.
Воскресенье, 31 мая — День Святой Троицы (Пятидесятница)
06:30 — Ранняя Божественная литургия (пройдет в крупных соборах для тех, кто планирует помолиться до наступления полуденной жары).
09:30 — Поздняя Божественная литургия.
~11:30 (сразу после Литургии) — Вечерня с чтением коленопреклонных молитв. Это кульминация праздника: священник впервые после Пасхи читает особые молитвы на коленях, молясь о ниспослании Духа Святого, о Церкви и о спасении всех живых и усопших.
Понедельник, 1 июня — День Святого Духа (Духов день)
08:30 — Праздничная Божественная литургия