Куклы со всего мира захватили центр Новосибирска 31 мая: как это было. Фоторепортаж

31 мая в Новосибирске прошло яркое шествие кукол. Артисты из разных стран со своими персонажами прошли от площади Ленина до Новосибирского театра кукол.

Этот парад ознаменовал открытие Международного фестиваля театра кукол «Перекрёсток». В течение недели в городе выступят мастера из Турции, Саудовской Аравии, Индонезии, Египта, Узбекистана, Таджикистана, Китая и Ирана. Российскую программу представят труппы из Санкт-Петербурга, Перми, Вологды, Луганска, Горловки, Барнаула и Новосибирска.

