сегодня
01 июня, 14:00
+7.9°C
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня
01 июня, 14:00
+7.9°C
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 11:40
общество

Квартиру на Никитина потушили за девять минут в Октябрьском районе Новосибирска

Фото: Сиб.фм / Густаво Зырянов
Ночью в Октябрьском районе Новосибирска загорелась квартира в девятиэтажном доме на улице Никитина. В пресс-службе ГУ МЧС России по региону 31 мая сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения пламя полыхало в помещении на первом этаже.

Огнеборцам удалось справиться с открытым горением всего за девять минут. В ведомстве уточнили, что огонь повредил мебель на кухне, а общая площадь возгорания составила два квадратных метра. На тушение привлекались девять человек личного состава и две единицы техники.

Всего за минувшие сутки в Новосибирской области зафиксировали шестнадцать пожаров. Среди них семь случаев горения мусора и сухой травы, а также четыре возгорания в частном секторе. Кроме того, спасатели ликвидировали последствия семи дорожно-транспортных происшествий.

Ранее сообщалось, что суд в Новосибирске обязал СТО выплатить клиенту 12 млн после пожара, уничтожившего автомобиль и дом.

Кристина Уколова
Журналист

