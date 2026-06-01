Квартиру на Никитина потушили за девять минут в Октябрьском районе Новосибирска

Ночью в Октябрьском районе Новосибирска загорелась квартира в девятиэтажном доме на улице Никитина. В пресс-службе ГУ МЧС России по региону 31 мая сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения пламя полыхало в помещении на первом этаже.

Огнеборцам удалось справиться с открытым горением всего за девять минут. В ведомстве уточнили, что огонь повредил мебель на кухне, а общая площадь возгорания составила два квадратных метра. На тушение привлекались девять человек личного состава и две единицы техники.

Всего за минувшие сутки в Новосибирской области зафиксировали шестнадцать пожаров. Среди них семь случаев горения мусора и сухой травы, а также четыре возгорания в частном секторе. Кроме того, спасатели ликвидировали последствия семи дорожно-транспортных происшествий.

Ранее сообщалось, что суд в Новосибирске обязал СТО выплатить клиенту 12 млн после пожара, уничтожившего автомобиль и дом.