Легендарный ГАЗ-69 выставили на продажу в Новосибирске за 215 тысяч рублей

В Новосибирске выставили на продажу легендарный советский внедорожник ГАЗ-69 1972 года выпуска. Объявление появилось на одном из популярных сайтов.

За раритетный автомобиль владелец просит 215 тысяч рублей, при этом готов к разумному торгу и даже рассматривает обмен на квадроцикл.

Продавец уточняет, что на машину установлен двигатель 402-й модели, который вписан в документы, а также механическая коробка передач и раздатка от УАЗа. По его словам, агрегаты работают исправно. Рама, как утверждается в объявлении, не имеет следов гнили и ржавчины. Заявленный пробег составляет девять тысяч километров – тут можно предположить, что речь идёт о расстоянии, пройденном после замены узлов.

ГАЗ-69 остаётся одним из самых узнаваемых внедорожников советской эпохи, и к 1972 году эта модель всё ещё широко использовалась.