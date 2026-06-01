сегодня 07:20
общество

На границе Новосибирской области зафиксировали слабое землетрясение

Фото: magnific.com/ru/author/freepik / опубликовано на Сиб.фм
Вечером 30 мая на территории Кемеровской области неподалёку от границы с Новосибирской областью произошло слабое землетрясение. Подземные толчки зафиксировали специалисты Алтае-Саянского филиала геофизической службы СО РАН.

Эпицентр сейсмособытия располагался в районе между Новосибирском, Кемеровом и Новокузнецком.

Магнитуда землетрясения составила 2,4, а интенсивность колебаний в эпицентре достигла 2,5 балла. Такие толчки классифицируются как слабые и обычно не ощущаются людьми. Угрозы для зданий и объектов инфраструктуры данное сейсмособытие не представляет.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что 13 мая в Искитимском районе Новосибирской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1.

Наталья Шлюшинская
журналист

