Не дожидаясь коллапса: зачем красноярским угольщикам помощь государства на фоне кризиса в Кузбассе

В апреле-мае 2026 года в Красноярском крае произошло событие, которое могло бы остаться незамеченным на фоне громких федеральных новостей, но внимательные эксперты называют его «первой ласточкой» системных проблем угольной отрасли региона. Речь идёт о постановлении, утверждающем программы финансового оздоровления организаций угольной промышленности. Как выяснили журналисты Сиб.фм, дело за государственной поддержкой уже обратились пять угледобывающих компаний, работающих на территории края.

На первый взгляд ситуация парадоксальна: Красноярский край — один из самых благополучных угольных регионов России. Здесь расположен легендарный Канско-Ачинский бассейн, где сосредоточено более 600 млрд тонн бурого угля — это 80% всех запасов этого вида топлива в стране. Бородинский разрез — крупнейший в России, за годы работы отгрузивший более 1,2 миллиарда тонн. Добыча ведётся открытым способом, что делает себестоимость угля минимальной, а продукция идёт на теплоэлектростанции всей Сибири.

Именно поэтому решение о введении программ финансового оздоровления вызывает вопросы. Казалось бы, у таких гигантов, как СУЭК (Бородинский, Березовский, Назаровский разрезы) или «Сибуголь» (Балахтинский разрез), не может быть серьёзных финансовых проблем. Однако реальность оказывается сложнее.

Первая помощь: что предлагает государство

Всё началось ещё летом 2025 года, когда федеральное правительство приняло постановление «О мерах поддержки угольной отрасли». Документ предусматривал продление сроков уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховых взносов для предприятий, испытывающих временные трудности.

Через почти год, 10 апреля 2026 года, краевые власти утвердили порядок обращения за этой помощью на региональном уровне. Как пояснили в министерстве промышленности и торговли Красноярского края, «к нам на согласование подали свои программы 5 предприятий. Мы их согласовали, теперь они пошли за утверждением в федеральное Минэнерго. Эти предприятия могут рассчитывать на рассрочку по уплате налогов».

При этом чиновники подчёркивают: «критических проблем красноярские угольщики пока не испытывают». Заявляется, что поддержка носит скорее превентивный характер — «действие на опережение».

Контраст с Кузбассом: почему Красноярск пока держится

Угольная отрасль Красноярского края действительно выглядит более устойчивой на фоне соседнего Кузбасса. Там ситуация критическая: за два года добыча угля снизилась на 11%, шахты закрываются, а число сотрудников угольных предприятий только за последний год сократилось на 7 тысяч человек. В Красноярске таких масштабных проблем нет — добыча растёт, люди получают зарплату, разрезы работают в штатном режиме.

Однако эксперты напоминают: угольная отрасль России в целом переживает глубокий кризис. Закрытие европейских рынков, логистические ограничения, рост тарифов на перевозки, снижение мировых цен на энергетический уголь — всё это оказывает давление даже на самых устойчивых игроков.

«В России угольная отрасль переживает кризис, который так или иначе ощущают все участники рынка, — поясняет генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Евгений Евтушенко. — В этих условиях особенно значима адресная поддержка государства — например, корректировка параметров НДПИ. Такие меры позволяют предприятиям не просто поддерживать уровень производства и выполнять социальные обязательства, но и продолжать программы модернизации, повышения эффективности логистики и решения экологических задач».

Угольные предприятия Красноярского края — это не просто бизнес. Для многих городов и посёлков региона они являются градообразующими. Шахтёры и их семьи, местные бюджеты, социальная инфраструктура — всё это завязано на стабильности угольных компаний.

Как отмечает Евтушенко, «для Красноярского края, где наши предприятия — градообразующие, это дает конкретный эффект: сохранение и создание новых рабочих мест, устойчивые поступления в местные бюджеты и уверенность в развитии городов ответственности. Поддержка отрасли — это инвестиция в стабильность, энергобезопасность и будущее территорий».

Пока неизвестно, какие именно пять компаний подали заявки на финансовое оздоровление. Приём документов был завершён 15 апреля. Среди очевидных кандидатов — структуры, не входящие в крупные холдинги, а также частные добывающие предприятия. Однако, как отмечают эксперты, сам факт того, что на федеральный уровень ушли заявки от пяти игроков, говорит о системности проблемы.

Речь может идти как о небольших разрезах, так и об отдельных юридических лицах внутри крупных объединений, которые оказались в зоне риска из-за роста себестоимости, ужесточения экологических требований и снижения маржинальности.

Проблема, которую нельзя игнорировать

Красноярский край пока не стал вторым Кузбассом. Но заявления о «превентивных мерах» и «действиях на опережение» звучат тревожно. Угольная отрасль региона остаётся опорой энергобезопасности всей Сибири — и если проблемы начнут накапливаться, последствия будут ощущаться далеко за пределами шахт и разрезов.

Финансовое оздоровление — это не признак слабости, а попытка избежать её в будущем. Но вопрос остаётся открытым: насколько долго продлится «стабильность» красноярских угольщиков, если мировая конъюнктура продолжит ухудшаться?

Ответ на него, похоже, знают только те самые пять компаний, которые уже обратились за помощью. И их молчание — возможно, самый красноречивый сигнал.

