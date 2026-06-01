Новосибирская «Сибирь» рассталась с четырьмя хоккеистами, включая самого высокооплачиваемого игрока

Хоккейный клуб «Сибирь» покидают четыре игрока, у которых 31 мая истекли сроки контрактов. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Из команды уходят защитники Егор Зайцев и Чейс Приски, а также нападающие Андрей Локтионов и Семён Кошелев. В клубе поблагодарили хоккеистов за игру и пожелали успехов в дальнейшей карьере.

Отметим, что североамериканский защитник Чейс Приски выступал за «Сибирь» один сезон. Он присоединился к команде прошлым летом и стал самым высокооплачиваемым её игроком с базовым доходом в 47 миллионов рублей. В сезоне 2025/26 Приски сыграл 55 матчей, в которых набрал 24 очка, забросив четыре шайбы и отдав двадцать результативных передач.