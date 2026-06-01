82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
01 июня, 11:04
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
01 июня, 11:04
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 08:58
общество

Новосибирская «Сибирь» рассталась с четырьмя хоккеистами, включая самого высокооплачиваемого игрока

Фото: Сиб.фм / Денис Винокуров
Подпишитесь на Telegram-канал

Хоккейный клуб «Сибирь» покидают четыре игрока, у которых 31 мая истекли сроки контрактов. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Из команды уходят защитники Егор Зайцев и Чейс Приски, а также нападающие Андрей Локтионов и Семён Кошелев. В клубе поблагодарили хоккеистов за игру и пожелали успехов в дальнейшей карьере.

Отметим, что североамериканский защитник Чейс Приски выступал за «Сибирь» один сезон. Он присоединился к команде прошлым летом и стал самым высокооплачиваемым её игроком с базовым доходом в 47 миллионов рублей. В сезоне 2025/26 Приски сыграл 55 матчей, в которых набрал 24 очка, забросив четыре шайбы и отдав двадцать результативных передач.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.