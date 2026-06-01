Новосибирцам представили мультимедийный справочник об антифризах

Компания «Газпромнефть – смазочные материалы» и научно-популярный журнал «Энергия+» выпустили мультимедийный спецпроект об антифризах. В нем рассказывается об истории создания антифриза, принципах его работы и периодичности замены, а также даются советы, как подобрать идеальную охлаждающую жидкость для своего автомобиля.

Как отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец, антифриз уже давно перестал быть просто охлаждающей жидкостью.

«Он предотвращает образование коррозии, кавитации, отложений, накипи и пены, предохраняет резиновые шланги и пластмассовые детали от высыхания и растрескивания и в целом обеспечивает бесперебойную работу двигателя», – подчеркнул Скоромец.

В общей сложности в настоящее время «Газпромнефть-СМ» выпускает десятки видов антифриза для любых автомобилей и различного оборудования. Формулы смазочных материалов разрабатываются в научно-исследовательском центре с применением системы на основе искусственного интеллекта.

Помимо автомобилей, антифризы также используются в системах отопления, охлаждения производственного оборудования, кондиционирования воздуха, холодильных установках, как противообледенительная жидкость в самолетах или средство для очистки стекол.

