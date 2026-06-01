Под Новосибирском в третий раз переписывают концессии на мусорные заводы

Власти Новосибирской области в очередной раз сдвинули сроки подписания концессионных соглашений по возведению двух комплексов переработки отходов.

Как пояснили в региональном министерстве ЖКХ и энергетики ТАСС, финальный этап перенесен с мая на август текущего года. Причиной названа необходимость тщательной выработки финансово-экономической модели, устойчивой к нынешним макроэкономическим колебаниям. В ведомстве заверили, что условия, удовлетворяющие всех участников процесса, должны быть утверждены уже в июне.

Проекты под названиями «Левобережный» и «Правобережный» должны стать первыми современными предприятиями такого профиля под Новосибирском. Партнерами выступят юрлица, созданные структурами областного правительства. Это уже третья попытка реанимировать стройку: с 2016 года запустить мусоропереработку в регионе не удавалось, а прежние схемы с другими инвесторами провалились. Суммарный объем инвестиций оценивается почти в 25 миллиардов рублей. При этом львиную долю средств, а именно до 95% от вложений за вычетом капитального гранта, готов предоставить ППК «Российский экологический оператор» в виде заемного финансирования.

Промедление обостряет проблему для города-миллионника. Современных объектов обращения с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области сейчас попросту нет. Один из действующих полигонов вблизи мегаполиса практически исчерпал свою вместимость и требует рекультивации. Между тем указ президента требует к 2030 году стопроцентной сортировки мусора и двукратного снижения захоронений. На мартовской сессии Заксобрания депутаты, поддерживая концепцию концессий, отдельно указали на сохраняющиеся социальные, денежные и юридические риски.

Ранее сообщалось, что АО «САХ» проигнорировал жалобы жителей на мусорный коллапс в Новосибирске.