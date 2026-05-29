«Это не наш мусор». АО «САХ» проигнорировал жалобы жителей на мусорный коллапс в Новосибирске

Жители Заельцовского района Новосибирска уже несколько дней бьют тревогу из-за экологической обстановки на улице Каунасской. Придомовая территория возле дома № 4 превратилась в горы хлама, однако региональный оператор АО «САХ» заявил, что проблемы носят локальный характер и не являются системообразующими.

Напомним, ранее жильцы дома № 4 по улице Каунасской обратились в редакцию Сиб.фм с жалобой на работу АО «САХ». По словам горожан, двор завален крупногабаритным мусором, старой мебелью и автомобильными покрышками. Из-за отсутствия своевременной уборки бытовые отходы разлетаются по округе, создавая антисанитарные условия и неприятный запах.

Корреспондент Сиб.фм направил официальный запрос генеральному директору АО «САХ» Александру Мартынову, чтобы выяснить причины регулярных задержек вывоза отходов.

В ответе предприятия говорится, что информация о «систематических срывах» не соответствует действительности.

«Компания «САХ» осуществляет вывоз ТКО в соответствии с утвержденным графиком. Дефицита мусоровозов, водителей или иных логистических проблем, которые могли бы привести к системным сбоям, не имеется», — утверждает руководство регоператора.

Кто должен убирать покрышки и строительный мусор?

В АО «САХ» напомнили, что региональный оператор отвечает только за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Размещение на контейнерных площадках строительных отходов, автомобильных покрышек и веток строго запрещено.

Как пояснили в «САХ», за вывоз подобных категорий мусора несут ответственность собственники контейнерных площадок — как правило, это управляющие компании или ТСЖ. Жителям, столкнувшимся с переполнением площадки, в компании порекомендовали оставлять заявки через диспетчерскую службу по телефону +7 (383) 363-04-22 (с 8:00 до 20:00) или через личные сообщения группы компании в «ВКонтакте».

В компании подчеркнули, что на сегодняшний день в Новосибирской области ежедневно работает 290 экипажей по вывозу мусора, и этого количества вполне достаточно для выполнения всех обязательств. Привлечение дополнительных подрядных организаций в «САХ» считают нецелесообразным.

Тем не менее, жители города, столкнувшиеся с бездействием служб, могут направлять официальные обращения: они регистрируются и рассматриваются в установленном законом порядке. В случае отсутствия реакции на жалобу, в «САХ» рекомендуют повторно направить запрос с указанием данных по первичному обращению.

Редакция Сиб.фм продолжает следить за развитием событий и качеством работы коммунальных служб в Новосибирске.