Новосибирцы пожаловались на работу АО «САХ» из-за заваленных мусором придомовых территорий

Жители Заельцовского района Новосибирска бьют тревогу из-за экологической ситуации на улице Каунасской. Придомовая территория возле дома № 4 превратилась в масштабную свалку.

По словам местных жителей, региональный оператор АО «САХ» игнорирует свои обязанности, в результате чего двор оказался завален горами хлама.

Контейнерная площадка и прилегающий участок полностью завалены крупногабаритными и строительными отходами: старой мебелью, досками и мешками с мусором. Особое беспокойство горожан вызывает огромная гора автомобильных покрышек, брошенных прямо на землю. Мелкий бытовой мусор и пластик ветер разносит по всей округе, во дворе стоит стойкий неприятный запах, а сама площадка грозит превратиться в рассадник антисанитарии.

Новосибирцы требуют от АО «САХ» и контролирующих органов незамедлительно зачистить территорию и наладить своевременный вывоз всех типов отходов, за который люди регулярно платят.

Корреспондент Сиб.фм по телефону обратился в САХ, но не получил ответа на вопрос, почему ситуация не меняется.