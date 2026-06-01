Появились подробности смерти известного новосибирского медиаменеджера Александра Лондона

Первого июня в Новосибирске умер человек, стоявший у истоков независимого телевидения в регионе. Не стало Александра Рувимовича Лондона, которого в городе знали просто как Алика.

О его кончине изданию Сиб.фм рассказали люди из близкого круга медиаменеджера. Причиной назвали онкологическое заболевание, с которым он боролся последнее время. Ему было всего 58 лет, прощание ещё не организовали.

Лондон запомнился как создатель телеканала НТН — проекта, в своё время громко заявившего о себе в новосибирском медиапространстве. Но этим его деятельность не ограничивалась. Александр Рувимович годами вёл бизнес в статусе индивидуального предпринимателя, занимался управлением недвижимостью, а также имел прямое отношение к радийному вещанию через фирму «Телеканал 2х2». Он прочно врос в деловую ткань города.

Трагичности добавляет семейная хроника: восемь лет назад, в 2018-м, Новосибирск уже провожал его брата Якова Лондона, тоже основателя того самого НТН. Тогда причиной тоже стала затяжная болезнь. Теперь династия потеряла и второго брата. Для местной журналистики это двойной удар и невосполнимая брешь.

