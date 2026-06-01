Услугу детского проезда под присмотром проводника запускают для жителей Новосибирской области

С первого июня 2026 года Федеральная пассажирская компания запускает новый сервис для семей с подросшими детьми.

Как пояснили в пресс-службе РЖД, теперь ребят в возрасте от десяти до шестнадцати лет можно будет отправлять в путешествие по железной дороге без сопровождения родителей. Услуга охватит сразу несколько востребованных составов, включая «Аврору», «Буревестник», а также часть маршрутов скоростных «Ласточек» и «Финистов». Это нововведение напрямую касается и жителей Новосибирской области, где курсируют такие поезда.

За безопасность юного пассажира на всём пути ответят начальник поезда и проводник. Их задача — присматривать за ребёнком в дороге, а на станции назначения лично передать его встречающему. Тем человеком, чьи данные заранее укажут в заявлении. Удовольствие обойдётся в полторы тысячи рублей сверх стоимости билета. Оформить перевозку можно в кассах дальнего следования ФПК, для этого потребуются документы на ребёнка и заявителя, а также заполненные бланки. Примечательно, что сервис доступен и к уже купленному проездному документу.

Родителям стоит помнить о временных рамках: заявления принимают строго не позднее чем за трое суток до отправления состава. Если планы поменяются, отказ до отхода поезда гарантирует полный возврат денег. В день поездки с чемоданами и билетами нужно показаться на вокзале минимум за двадцать минут до старта, имея при себе оригиналы всех бумаг. А на финише маленького путешественника отдадут строго в руки встречающему при предъявлении им удостоверения личности.

