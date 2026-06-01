В Новосибирске агроном прокомментировал заявление Руспродсоюза о резком снижении цен на клубнику

Руспродсоюз заявил о резком снижении оптовых цен на клубнику — за месяц они упали на 41%. Однако новосибирский агроном Илья Воробьёв предупреждает: радоваться рано, а летняя цена в регионе будет зависеть от логистики и погоды. Напомним, в прошлом году на прилавках Новосибирска клубника доходила до 900–1200 рублей за килограмм.

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков на площадке Петербургского международного экономического форума сообщил, что по данным на 20 мая 2026 года средние оптовые цены на клубнику в России составили 302,3 рубля за килограмм.

«За неделю они ослабели на 10,1%, за месяц — на 41%, за год — на 2,9%», — заявил он.

Корреспондент Сиб.фм обратился за комментарием к новосибирскому агроному Илье Воробьёву, чтобы понять, дойдет ли дешевизна до прилавков региона.

«Цифры Руспродсоюза — это оптовый рынок юга России и Краснодарского края, где сейчас пик сезона. Да, на юге цены действительно упали: урожай в этом году хороший, погода благоволила. Но Новосибирск — это Сибирь. К нам ягода едет за тысячи километров, плюс наценка торговых сетей. Поэтому розничная цена в 302 рубля — это не про нас», — пояснил Воробьёв.

По его словам, снижение оптовых цен всё же отразится на новосибирских прилавках, но с запозданием и не так драматично.

«Если в прошлом году в разгар сезона мы видели ценник 900–1200 рублей за килограмм, то в этом, при благоприятном сценарии, можно ожидать 600–800 рублей за местную или привозную ягоду. Однако ниже 500 рублей клубника в Новосибирске вряд ли опустится: логистика и аппетиты сетей никуда не делись», — прогнозирует агроном.

Ключевой фактор, по словам Воробьёва, — урожай в Сибири. Если погода в июне не подведёт, местные фермеры смогут насытить рынок своей ягодой, и тогда цены действительно пойдут вниз.

«Сейчас всё зависит от того, пойдут ли дожди и будет ли тепло. Если сибирское лето включится — местная клубника вытеснит привозную, и ценник станет гуманным. Но ждать радикального падения до 300 рублей не стоит — это уровень опта, а не магазинной полки», — резюмировал эксперт.

Таким образом, несмотря на обнадёживающую статистику Руспродсоюза, новосибирцам стоит готовиться к ценам на клубнику на уровне 600–800 рублей за килограмм в пик сезона, уточнил спикер. Полностью избежать накруток в цепочке «поле — прилавок» не удаётся ни одному региону, удалённому от южных плантаций.