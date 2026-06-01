В Новосибирске ребёнок застрял ногой в аварийном мосту

В Новосибирске спасателям пришлось освобождать маленькую девочку, которая получила травму на деревянном мосту в Первомайском районе.

Инцидент произошёл 1 июня на улице Одоевского. В настиле пешеходного моста отсутствовала одна из досок. Во время прогулки ребёнок провалился ногой в образовавшееся отверстие и не смог выбраться самостоятельно.

К моменту прибытия сотрудников Муниципальной аварийно-спасательной службы нога девочки заметно отекла. Любое движение причиняло ей боль.

Чтобы не усугубить травму, спасатели решили частично разобрать конструкцию. Они распилили доски моста и аккуратно освободили ребёнка.

После завершения операции девочку передали бригаде скорой помощи для осмотра и оказания необходимой медицинской помощи.

После происшествия аварийный мост огородили сигнальной лентой с обеих сторон. Эти меры приняли для предотвращения новых несчастных случаев до проведения ремонта.