В Новосибирской области майор полиции стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве

В Новосибирской области задержан майор полиции Антон Семёнов. Офицера из МО МВД России «Искитимский» подозревают в вымогательстве крупной суммы денег и превышении должностных полномочий. Об этом Сиб.фм стало известно от инсайдерского источника. Информацию прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, а также в региональном Следственном комитете.

28 мая майор полиции Антон Семёнов был задержан. Как утверждают источники, он «кошмарил жителей Искитимского района». Кто-то из пострадавших уже являлся фигурантом уголовных дел, другие — просто не хотели ими стать и были вынуждены платить.

По данным осведомленного источника, в прошлом году Семёнов с коллегами приехал к одному из жителей Искитимского района, провел незаконный обыск, после чего мужчину увезли в линевский отдел полиции для «решения вопроса».

«Решение вопроса заключалось в вымогательстве взятки в 600 000 рублей. В случае отказа человеку угрожали, что его включат в состав организованного преступного сообщества, дело которого как раз расследуется. Деньги передавались через посредника из криминального мира Станислава Кима. Задержаны оба. Тот, у кого вымогали деньги, является инвалидом детства, эта ситуация вызвала у него ухудшение состояния здоровья», — сообщил источник.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту Сиб.фм сообщили:

«В Новосибирской области оперативниками собственной безопасности регионального Главка МВД России выявлен факт противоправной деятельности сотрудника. Предварительно установлено, что указанный сотрудник в отсутствие законных оснований произвел обыск в жилище местного жителя, а после, угрожая уголовным преследованием, потребовал передать ему крупную сумму денежных средств. Следственными органами по данному факту принято процессуальное решение. При подтверждении вины сотрудника он понесет наказание в установленном законом порядке».

В региональном Следственном комитете также подтвердили производство по делу, но от подробных комментариев воздержались:

«В производстве находится дело по признакам преступления по ч. 159 УК (мошенничество). Данные предварительного следствия не могут быть переданы гласности без разрешения следователя. В связи с этим более конкретная информация по вашему запросу не может быть предоставлена», — сообщили в СК.

Сиб.фм продолжает следить за развитием событий.