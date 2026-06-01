В Новосибирскую область пришла жара до +27 градусов

Настоящая летняя жара накроет Новосибирскую область в первые дни июня, по прогнозу Западно-Сибирского УГМС.

Днём 1 июня воздух в регионе прогреется до +22...+27 градусов, осадков не ожидается.

Во вторник характер погоды немного изменится: ночные температуры составят от +7 до +12 градусов, местами до +17, а днём столбики термометров вновь поднимутся до +27. Однако, кое-где температура воздуха будет не выше +16...+21 градуса. При этом в отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами.

В среду днём сохранится аналогичный температурный фон, однако небольшие дожди и грозы сместятся на восток региона. Ночью будет свежо – от +8 до +13 градусов.

В целом начало лета обещает быть тёплым и комфортным для прогулок, но лучше брать с собой зонты.