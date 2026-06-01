сегодня 10:34
общество

Житель Новосибирской области десять лет хранил порох у себя дома

Ордынский районный суд вынес приговор местному жителю, который почти десять лет незаконно хранил у себя дома взрывчатые вещества. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 222.1 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Как установил суд, ещё в июне 2015 года обвиняемый обнаружил три банки с порохом в сосновом бору и забрал находку домой. Прекрасно понимая, что на приобретение и хранение взрывчатых веществ требуется специальное разрешение, мужчина, тем не менее, оставил опасный арсенал в своём жилище. Незаконное хранение продолжалось до ноября 2025 года, пока порох не обнаружили и не изъяли сотрудники правоохранительных органов во время обыска. Изъятое вещество оказалось промышленно изготовленным бездымным порохом общей массой более 502 граммов. Оно предназначено и пригодно для снаряжения охотничьих патронов к гладкоствольному оружию.

Суд назначил подсудимому наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также осуждённый обязан выплатить штраф в размере 25 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.

Наталья Шлюшинская
журналист

