Семья врачей из Новосибирска получила орден «Родительская слава» из рук президента Путина

Президент Владимир Путин вручил государственные награды многодетным семьям страны. В числе награждённых орденом «Родительская слава» оказалась семья Дерягиных из Новосибирской области.

Губернатор Андрей Травников в своём мессенджере MAX написал, что событие наполнило искренней радостью всех, кто знаком с этой удивительной семьёй. За высокой наградой, по его словам, стоит большой родительский труд, ежедневная забота и настоящая гражданская позиция.

Михаил Николаевич и Евгения Юрьевна — люди, чья жизнь стала примером служения семье, профессии и обществу. Глава семьи — кандидат медицинских наук, заслуженный врач России, анестезиолог-реаниматолог Центра Мешалкина. Мама посвятила себя воспитанию 8 детей, домашнему очагу и делам милосердия. Супруги не только создали атмосферу уважения в своём доме, но и стали душой уникального поселения многодетных семей «Семейная сказка». Они помогают ближним, ведут просветительские курсы при доме милосердия, прививая окружающим ценности сострадания, патриотизма и ответственности.

Дети Дерягиных — Даниил, Николай, Ксения, Анна, Максим, Юлия, Юрий и Алексей — достойно продолжают родительский путь. Старшие сыновья несут пастырское служение и преподают, занимаясь духовно-нравственным воспитанием молодёжи. Дочери выбрали профессии педагога-психолога и медика. Один из сыновей сейчас проходит срочную службу, встав на защиту Родины. Младшие хорошо учатся, поют в хоровых коллективах, вместе с братьями и сёстрами плетут маскировочные сети для бойцов и ухаживают за территорией посёлка. Губернатор подчеркнул, что семья Дерягиных — настоящее доказательство того, что крепкая семья является главной опорой государства.

Михаил Дерягин известен как врач далеко за пределами региона. Он заведует отделением реанимации и интенсивной терапии в Центре Мешалкина. Выпускник Сибирского государственного медицинского университета в Томске, с 1999 года он в команде знаменитой клиники. В юности мечтал о карьере лётчика и до сих пор провожает взглядом каждый самолёт, но судьба определила ему стать асом в другой профессии. Сам врач называет своё отделение последним рубежом обороны в борьбе за жизнь пациента. По его словам, пациент попадает к реаниматологам после того, как хирурги свою работу сделали. Опыт команды и большое количество аппаратуры экспертного класса помогают решать самые нетривиальные задачи, и чем сложнее случай, из которого удаётся выйти вместе с пациентом, тем большее удовлетворение и радость испытывает доктор.

