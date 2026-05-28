Патрушев доложил Путину о стабилизации после вспышек заболеваний скота в Новосибирской области и других регионах

Президент Владимир Путин провёл рабочую встречу с вице-премьером Дмитрием Патрушевым, в ходе которой обсуждалось положение дел в агропромышленном комплексе страны. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. В частности, затрагивался вопрос о вспышках заболеваний животных в некоторых регионах, в том числе и в Новосибирской области.



Патрушев отметил, что в начале 2026 года в ряде регионов были проблемы, связанные с распространением заболеваний животных, но сейчас ситуацию удалось стабилизировать.

«Динамика производства в животноводстве в целом соответствует уровню прошлого года. То же самое касается и выпуска готовой продукции. Таким образом, наш внутренний рынок полностью обеспечен продовольствием. Мы в целом о мировой продовольственной безопасности заботимся, поставляем нашу продукцию зарубежным партнёрам», — подчеркнул вице-премьер.

Напомним, что Новосибирской области в начале года были зафиксированы вспышки бешенства и пастереллёза. 16 февраля в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации. Животных в очаге поражения изымали ля предотвращения распространения болезни. Эта ситуация вызвала волну общественного возмущения. Жители сёл, оставшиеся без скота, начали активно жаловаться в социальных сетях, утверждая, что забой производился без предъявления документов, подтверждающих наличие опасных заболеваний.

На резонансную историю отреагировали и медийные личности. В программе «Бесогон ТВ» режиссёр Никита Михалков обратился к ситуации с забоем скота у частных фермеров, в том числе в Новосибирской области. Он подчеркнул: важно не что, а как происходили события. Михалков напомнил, что волна возмущения началась после публикаций в соцсетях, где фермеры жаловались на массовое изъятие животных без надлежащего оформления процедуры.

Позже к президенту России обратилась телеведущая Виктория Боня. В своём обращении она затронула, в том числе, и ситуацию с забоем коров в Новосибирской области. Комментируя новосибирские события, Боня подчеркнула, что ей близка и понятна боль местных жителей. Она рассказала, что и сама жила в деревне, поэтому хорошо представляет, что чувствуют люди, оставшиеся без скота.

На фоне этой ситуации в конце апреля был отправлен в отставку вице-премьер — министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов. Официальным поводом для отставки, объявленной на оперативном совещании, губернатор назвал «накопившиеся сигналы и претензии», в частности крах ветеринарной безопасности. Под руководством Шинделова область впервые за долгие годы допустила проникновение и вспышку опасных карантинных заболеваний животных.

В настоящее время ограничения сняли практически во всех сёлах и деревнях, сообщил губернатор Андрей Травников. Теперь жители снова могут перемещать скот и продукцию животноводства, а также заготавливать корма. Примерно через три месяца, после получения отрицательных анализов на болезнь и проверки проб почвы, у селян появится возможность приобретать новых животных. Губернатор также разъяснил механизм компенсационных выплат. В них входят средства за изъятый скот, а также меры поддержки для владельцев личных подсобных хозяйств. В выплаты включена компенсация части потери семейного дохода и ежемесячные пособия на каждого члена семьи. Они перечисляются в течение девяти месяцев регулярно, без сбоев. Почти 280 жителей области уже получают эти деньги.