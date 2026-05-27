Карантин из-за болезни животных сняли почти во всех сёлах Новосибирской области — Травников

Губернатор Андрей Травников во время прямого эфира на телеканале ОТС-Горсайт рассказал о ситуации с карантином из-за болезни животных в населённых пунктах Новосибирской области.

Глава региона сообщил, что ограничения сняли практически во всех сёлах и деревнях. Теперь жители снова могут перемещать скот и продукцию животноводства, а также заготавливать корма. Примерно через три месяца, после получения отрицательных анализов на болезнь и проверки проб почвы, у селян появится возможность приобретать новых животных.

Травников также разъяснил механизм компенсационных выплат. В них входят средства за изъятый скот, а также меры поддержки для владельцев личных подсобных хозяйств. В выплаты включена компенсация части потери семейного дохода и ежемесячные пособия на каждого члена семьи. Они перечисляются в течение девяти месяцев регулярно, без сбоев. Почти 280 жителей области уже получают эти деньги.

Существует и другой пакет поддержки — компенсация части затрат на покупку новых животных. Эти средства предусмотрены бюджетом Новосибирской области. Губернатор подчеркнул, что власти намерены восстановить поголовье в крупных и средних хозяйствах, а также помочь всем селянам, чьи личные подворья попали в пострадавшую зону.

Ранее сообщалось, что власти Новосибирской области подсчитают потребность в скоте для «карантинных» сёл.