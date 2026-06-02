14 многодетных матерей Новосибирской области получили знак «За материнскую доблесть»

В Новосибирской области чествовали многодетных матерей. Губернатор Андрей Травников и председатель Заксобрания Андрей Шимкив лично вручили знаки отличия «За материнскую доблесть» 14 женщинам. Каждая из героинь воспитывает от 5 до 7 детей. На торжественной церемонии присутствовали и их близкие, разделившие радость важного семейного события.

Помимо самого знака и удостоверения, награждённые получили единовременную выплату в размере 50 000 рублей. Также им предоставили право на компенсацию половины расходов по оплате жилья и коммунальных услуг. Глава региона поблагодарил матерей за неоценимый вклад в укрепление семейных ценностей и воспитание достойного поколения. Он отметил, что семьи, где царят любовь и забота, служат настоящим примером для всего общества.

Почётная награда существует в регионе с 2008 года. За это время её удостоилась уже 1 415 жительниц Новосибирской области. Сегодня в регионе насчитывается почти 46 тысяч многодетных семей, в которых растут более 153 тысяч детей.

Ранее сообщалось, что семья из Новосибирской области получила орден «Родительская слава» из рук Владимира Путина.