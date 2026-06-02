18 человек задержали в центре Новосибирска, из них 15 несовершеннолетних

В последние дни мая Центральный и Железнодорожный районы Новосибирска оказались под пристальным вниманием правоохранителей. 30 и 31 мая здесь прошла операция «Тихий центр», на которую стянули 145 сотрудников полиции. Итогами рейда на оперативном совещании в правительстве региона поделился начальник областного главка МВД Андрей Кульков.

Цифры получились внушительными. Всего за двое суток стражи порядка зафиксировали 173 административных правонарушения. Основной вал пришёлся на дорожную часть: по линии Госавтоинспекции оформлено 142 протокола. С улицы Ленина эвакуировали 15 автомобилей, чьи владельцы нарушили правила парковки. Кроме того, полицейские пресекли 9 конфликтных ситуаций между гражданами. В дежурные части доставили 18 человек, причём 15 из них оказались несовершеннолетними.

Помимо прочего, в ходе операции удалось выявить 2 факта незаконной продажи алкоголя в ночное время. По этим эпизодам сейчас проводится проверка. Судя по масштабу рейда, тишина в центре Новосибирска будет обеспечиваться и дальше.

