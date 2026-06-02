сегодня 13:00
общество

85 тонн мороженого улетело из Новосибирска за границу с начала года

Фото: Сиб.фм / Freepik
Новосибирский производитель мороженого наращивает поставки за рубеж.

За первые 5 месяцев 2026 года одно из местных предприятий отправило иностранным покупателям 85 тонн сладкой продукции. Такие данные обнародовали в пресс-службе Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт подскочил сразу на 30 процентов. Все партии ушли за границу с полным пакетом ветеринарных сертификатов, которые оформили специалисты ведомства.

Сама производственная площадка прошла необходимые проверки и полностью соответствует требованиям стран-импортёров. Главным покупателем новосибирского лакомства стал Узбекистан, забравший 35 тонн продукции. На втором месте Азербайджан с 18 тоннами, тройку замыкает Абхазия, куда отгрузили 15 тонн. В Монголию уехало 11 тонн десерта, а в Туркмению — ещё 6 тонн. География поставок говорит сама за себя: сибирское мороженое пришлось по вкусу в самых разных уголках ближнего зарубежья.

Ранее сообщалось, что новосибирцам рекомендовали выбирать мороженное с минимумом ингредиентов.

0
Кристина Уколова
Журналист

