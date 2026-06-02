Бесплатную гимнастику для позвоночника запускают на всё лето в Новосибирске

Уже завтра, 3 июня, в Новосибирске стартует летний сезон парковой гимнастики. Всех желающих ждут в 9:30 в Центральном парке, сбор назначен у сцены.

Занятия проведёт автор методики и инициатор проекта Владимир Ефремов. Проект реализуется при поддержке департамента по социальной политике мэрии города.

Комплекс упражнений рассчитан на профилактику заболеваний позвоночника и суставов, а также на общее укрепление организма. Всё лето тренировки будут проходить сразу по трём адресам. По средам в 9:30 можно прийти в Центральный парк, а в 17:30 — на аллею на улице Вертковской, что у Дома радио. По пятницам в 11:00 площадка развернётся в Первомайском районе на улице Эйхе, 1, в Доме молодёжи. Занятия абсолютно бесплатные и открыты для людей любого возраста.

