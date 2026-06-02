Больше 3 тысяч новосибирцев пришли за семейной выплатой в первый день приёма

Первого июня в Новосибирской области стартовал приём заявлений на новую семейную выплату, и интерес к ней оказался огромным. Только за первые сутки в офисы Социального фонда по региону обратились более 3 тысяч человек. Подавать документы можно вплоть до 1 октября, так что у желающих ещё полно времени.

Рассчитывать на возврат части уплаченного НДФЛ могут работающие родители, которые воспитывают двух и более детей. Главное условие — среднедушевой доход семьи за прошлый год не должен превышать 1,5 прожиточного минимума на человека, установленного в регионе. При этом у заявителей не должно висеть долгов по алиментам. Сама выплата представляет собой пересчёт налога по льготной ставке. Весь год с зарплаты удерживают стандартные 13 процентов, а затем налоговая пересчитывает его по сниженной ставке в 6 процентов. Разницу возвращают обратно родителю.

Оформить возврат могут и мать, и отец, если оба являются налоговыми резидентами страны и исправно платили НДФЛ в предшествующем году. Важный нюанс: эти деньги защищены от взысканий и не уйдут на погашение долгов, если таковые у семьи есть. Заявление принимают через портал «Госуслуги», а также при личном визите в любой МФЦ или клиентскую службу СФР по Новосибирской области.

