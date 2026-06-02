сегодня 10:31
общество

Больше тридцати протоколов выписали новосибирские полицейские в ходе рейда у «Меги»

Фото: Сиб.фм
1 июня сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие на территории Кировского района у ТРЦ «Мега». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

По итогам рейда составлено более 30 административных материалов за нарушения правил дорожного движения. Ещё два протокола выписали за распитие спиртного в запрещённых местах.

Двух человек доставили в территориальный отдел внутренних дел за правонарушения по статье 19.3 КоАП РФ – неповиновение законному требованию сотрудника полиции. В ведомстве подчеркнули, что подобные профилактические рейды, направленные на охрану общественного порядка, будут продолжены.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что новосибирец пойдет под суд за дрифт на BMW в центре города.

Наталья Шлюшинская
журналист

