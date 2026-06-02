Двукратный обладатель Кубка Гагарина Даррен Диц перешёл в «Сибирь»

Хоккейный клуб «Сибирь» заключил двухлетний контракт с 32-летним канадским защитником Дарреном Дицем. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Игрок обладает большим опытом выступления в Континентальной хоккейной лиге. На его счету 548 матчей за «Барыс», ЦСКА, «Авангард», «Автомобилист» и минское «Динамо», 94 заброшенные шайбы и 173 голевые передачи. В составе ЦСКА Диц дважды становился обладателем Кубка Гагарина – в 2022 и 2023 годах.

Прошлый сезон защитник провёл в минском «Динамо», где в 64 играх набрал 24 очка. В НХЛ хоккеист дебютировал в сезоне 2015/16, на драфте 2011 года был выбран под общим номером 138 клубом «Монреаль Канадиенс».

Напомним, что ранее «Сибирь» рассталась с четырьмя игроками – Егором Зайцевым, Чейсом Приски, Андреем Локтионовым и Семёном Кошелевым.