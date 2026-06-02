Энергетика и пищепром стали лидерами по росту зарплат в Новосибирской области

Работодатели Новосибирской области постепенно пересматривают зарплатную политику. Свежий опрос аналитиков hh.ru показал, что в первой половине 2026 года 29 процентов местных компаний уже увеличили фиксированную часть зарплат. При этом 63 процента оставили оклады без изменений. Активнее всех раскошеливались предприятия энергетики и производители пищевых продуктов.

Общероссийская картина выглядит чуть бодрее: в среднем по стране оклады подросли у 33 процентов работодателей. В лидерах те же энергетики с показателем в 50 процентов, следом идут пищевая промышленность с 48 процентами и телеком-отрасль с 46 процентами. Прибавку также фиксировали в медицине, фармацевтике, образовании и финансовом секторе.

Директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова связывает этот тренд с жёсткой борьбой за персонал. По её словам, бизнес пытается удержать сотрудников и переманить новых, создавая максимально привлекательные условия. Самый действенный инструмент — увеличение постоянной части заработка.

Что касается перспектив, до конца года в Новосибирской области чаще всего будут повышать зарплаты в энергетике, пищевой промышленности, образовании и электронной отрасли. Остальным секторам, судя по всему, придётся подтягиваться, чтобы не растерять кадры.

