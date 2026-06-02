сегодня 10:20
общество

Лже-предпринимателя из Чулыма осудят за хищение 350 тысяч бюджетных рублей

Фото: Сиб.фм
Прокуратура Новосибирской области направила в суд дело против 30-летнего жителя Чулыма. Мужчину обвиняют в том, что он обманул государство, получив бюджетные средства на открытие бизнеса, но так и не запустил своё дело. Деньги просто ушли на личные нужды.

Вся история началась в 2025 году. Тогда новосибирец обратился в местный центр соцзащиты с просьбой выделить ему финансовую помощь. Он заявил, что планирует сдавать в аренду технику и развлекательное оборудование, и даже предоставил подробный бизнес-план. Чиновники поверили и заключили с ним социальный контракт. По государственной программе «Социальная поддержка» мужчине перечислили 350 тысяч рублей.

Однако предпринимательская жилка у получателя субсидии напрочь отсутствовала. Закупать оборудование для проката он даже не собирался. Вместо того чтобы вложить деньги в дело, мужчина потратил всю сумму на собственные нужды. Теперь за такое нецелевое использование бюджетных средств ему придётся ответить перед судом.

Кристина Уколова
Журналист

