Мэр Новосибирска поручил оградить газоны парка Бугакова от курьеров на самокатах

Глава Новосибирска Максим Кудрявцев потребовал защитить парк имени Бугакова от колёс доставщиков еды. На оперативном совещании 2 июня мэр поднял вопрос о том, что курьеры на велосипедах, электросамокатах и прочих средствах индивидуальной мобильности протаптывают кратчайшие маршруты прямо по газонам. В результате страдают зелёные зоны — разрушается дёрн и ломаются бордюры.

Кудрявцев поручил своему первому заместителю Иосифу Кодалаеву провести разъяснительную работу с руководством служб доставки. Кроме того, чиновникам предстоит продумать, где и как установить ограждения, чтобы физически перекрыть курьерам путь через траву. Градоначальник подчеркнул, что объекты благоустройства создавались для всех горожан с большим трудом, и допускать вандальное отношение к ним нельзя.

Кодалаев подтвердил, что проблема не нова. Ещё в прошлом году фиксировались случаи, когда доставщики срезали дорогу по зелени ради сокращения времени заказа. Один участок в парке уже обнесли забором, и в нынешнем сезоне эту практику продолжат. Видимо, по-другому отучить курьеров косить траву колёсами не получается.

Ранее сообщалось, что курьеры в Новосибирске больше не смогут ездить быстрее 25 км/ч.