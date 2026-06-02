Новосибирский часовой завод «Салют» потребовали признать банкротом

В Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск о банкротстве одного из ведущих производителей настенных часов в стране — ООО «Часовой завод «Салют».

Заявление первого июня подала межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Омской области. Причина стандартная для таких дел — просроченный долг перед бюджетом. Сумма требований составила 3 767 597 рублей. Пока арбитраж не принял заявление к производству, и дальнейшая судьба предприятия остаётся под вопросом.

Сам завод базируется на улице Станционной в Ленинском районе Новосибирска. Он работает с 1999 года и за это время превратился в заметного игрока на рынке. Производственные мощности позволяют собирать более пятисот моделей настенных и настольных часов. Покупатели знают продукцию «Салюта» и за пределами региона. Теперь же предприятию предстоит разбираться с финансовыми претензиями, которые грозят ему остановкой конвейера.

