Почти 50 пожаров потушили в Новосибирске за неделю

За минувшую неделю в Новосибирске зарегистрировано 49 пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

В жилом секторе произошло 15 возгораний: семь – в многоквартирных домах, два – в индивидуальных, три – в дачных и садовых обществах, ещё три – в прочих постройках. Четыре пожара случились в нежилых зданиях, пять – на транспортных средствах. Остальные 25 возгораний зафиксированы на прочих объектах.

В управлении мэрии по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности отметили, что с началом летних каникул дети чаще остаются без присмотра взрослых. Поэтому необходимо объяснить им порядок действий в случае пожара, напомнить о недопустимость игр с огнём и о правилах пожарной безопасности. В случае внештатных ситуаций следует звонить 101 или 112.

