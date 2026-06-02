В Новосибирск резко придет жара до +30 градусов

Первая неделя лета в Новосибирске порадует жителей тёплой и преимущественно солнечной погодой. По данным синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра, серьёзных погодных сюрпризов не ожидается.

В понедельник воздух прогреется до +23...+24 градусов. Ночью температура составит +10...+12.

Во вторник в город придёт настоящая летняя жара. Днём столбики термометров покажут +25...+28 градусов, а в отдельных районах области температура может достигнуть +30. Ночью ожидается от +12 до +15 градусов.

В среду станет немного прохладнее. Днём прогнозируется +24...+25 градусов, ночью — около +11. В четверг температура вновь поднимется до +25 градусов, а небо станет более ясным.

Пятница принесёт небольшое похолодание. Днём ожидается около +20 градусов, ночью — до +9. Однако уже к выходным тепло вернётся.

Самым жарким днём недели станет суббота, 6 июня. По прогнозам, воздух прогреется до +26 градусов. Осадков не ожидается.

В воскресенье погода станет более облачной. При этом дождей синоптики не прогнозируют. Днём температура составит +22...+23 градуса.