В Новосибирске до сентября ограничат движение транспорта на двух улицах

В Новосибирске вводятся временные ограничения движения транспорта, связанные с ремонтом теплотрасс и восстановлением благоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

С 8 июня по 18 августа будет полностью закрыт участок улицы М. Перевозчикова от дома № 4 до площади Калинина.

До 11 июня на улице Фабричной в районе домов № 41 и № 12 проезжая часть будет сужена на три полосы.

До 19 июня закрывается участок улицы Воинской возле здания № 63 к. 4.

Самые продолжительные ограничения будут действовать до 22 сентября. На этот период закроют участок улицы Связистов от дома № 5/1 до пересечения с улицей Титова. Также до этого времени, на перекрестке улиц Титова и Связистов проезжую часть будут частично перекрывать и частично сужать на шесть метров с обеих сторон.

Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрутов и соблюдать требования дорожных знаков.

