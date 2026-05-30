82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
30 мая, 14:36
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
30 мая, 14:36
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 11:20
общество

Ремонт тротуаров на 13 улицах: где в Новосибирске меняют асфальт и бордюры

Фото мэрии Новосибирска / опубликовано СИБ.ФМ
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирске приступили к обновлению пешеходной инфраструктуры. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев.

В этом сезоне планируют привести в порядок около 40 объектов. Сейчас ремонт идёт на 13 участках улично-дорожной сети — среди них Кавалерийская, Даргомыжского, Тимирязева, Падунская, Смоленская, Алтайская, Пришвина, Вересаева, Кольцова, Алейская, Учительская и Толмачёвское шоссе.

В мэрии уточнили, что специалисты выполняют полный цикл работ: готовят основание, монтируют новые бордюры и укладывают свежий асфальт. Главная цель проекта — создать удобные и безопасные пешеходные маршруты. На время ремонта на участках установили временные знаки и ввели ограничения для безопасности пешеходов и транспорта.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске дорожники почистили тротуары вакуумным пылесосом.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.