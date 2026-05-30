Ремонт тротуаров на 13 улицах: где в Новосибирске меняют асфальт и бордюры

В Новосибирске приступили к обновлению пешеходной инфраструктуры. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев.

В этом сезоне планируют привести в порядок около 40 объектов. Сейчас ремонт идёт на 13 участках улично-дорожной сети — среди них Кавалерийская, Даргомыжского, Тимирязева, Падунская, Смоленская, Алтайская, Пришвина, Вересаева, Кольцова, Алейская, Учительская и Толмачёвское шоссе.

В мэрии уточнили, что специалисты выполняют полный цикл работ: готовят основание, монтируют новые бордюры и укладывают свежий асфальт. Главная цель проекта — создать удобные и безопасные пешеходные маршруты. На время ремонта на участках установили временные знаки и ввели ограничения для безопасности пешеходов и транспорта.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске дорожники почистили тротуары вакуумным пылесосом.