В Новосибирске иностранец пытался тайно вывезти 25 млн рублей

В Обской городской суд ушло уголовное дело о контрабанде наличных средств в особо крупном размере. На скамье подсудимых – 30-летний гражданин иностранного государства. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, мужчина собирался вылететь из России в апреле 2026 года. При прохождении контроля в аэропорту Толмачёво он не задекларировал денежные средства, превышающие разрешённый лимит. Мужчина пытался провезти более 25 миллионов рублей, не указав их в таможенной декларации.

Незаконное перемещение наличных через границу Евразийского экономического союза выявили сотрудники таможни. Действия обвиняемого квалифицированы по статье 200.1 УК РФ.

