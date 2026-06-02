сегодня 08:51
общество

В Новосибирске иностранец пытался тайно вывезти 25 млн рублей

Фото: Сиб.фм / Денис Винокуров
В Обской городской суд ушло уголовное дело о контрабанде наличных средств в особо крупном размере. На скамье подсудимых – 30-летний гражданин иностранного государства. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, мужчина собирался вылететь из России в апреле 2026 года. При прохождении контроля в аэропорту Толмачёво он не задекларировал денежные средства, превышающие разрешённый лимит. Мужчина пытался провезти более 25 миллионов рублей, не указав их в таможенной декларации.

Незаконное перемещение наличных через границу Евразийского экономического союза выявили сотрудники таможни. Действия обвиняемого квалифицированы по статье 200.1 УК РФ.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что пассажир рейса Санья – Новосибирск вёз 22 незадекларированных коралла в чемодане.

Наталья Шлюшинская
журналист

