сегодня 16:20
общество

Пассажир рейса Санья — Новосибирск вёз 22 коралла в чемодане

Фото: пресс-служба Сибирского таможенного управления / Сиб.фм
Сотрудники таможенного поста аэропорта Толмачёво обнаружили у пассажира, прилетевшего из Саньи, 22 коралла общим весом свыше 200 граммов. Об этом сообщила пресс-служба Сибирского таможенного управления.

51-летний мужчина проследовал через «зелёный коридор» и заявил, что у него нет товаров, подлежащих декларированию. Однако при досмотре багажа с помощью рентгеновского аппарата таможенники нашли морские «сувениры». Пассажир пояснил, что привёз кораллы на память об отдыхе и не знал о необходимости оформления документов и специальных разрешений.

Экспертиза установила, что фрагменты относятся к отряду мадрепоровых кораллов. Эти виды подпадают под действие Конвенции СИТЕС, регулирующей международную торговлю редкими животными и растениями. В отношении туриста возбудили два административных дела — за недекларирование товаров и нарушение установленных запретов и ограничений.

Ранее сообщалось, что таможня Новосибирской области возбудила 10 уголовных дел по валютным преступлениям.

Кристина Уколова
Журналист

