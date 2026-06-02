В Новосибирске простились с медиаменеджером Александром Лондоном

В Новосибирске 2 июня прошла церемония прощания с известным медиаменеджером Александром Лондоном. Он ушел из жизни 1 июня. Проводить его в последний путь пришли родные, друзья и коллеги.

Прощание состоялось в траурном зале на улице Потанинской. Поминальный зал был заполнен людьми, пришедшими отдать дань памяти усопшему. На панихиде звучали теплые слова от близких.

Особенно трогательным стало прощание дочери Александра Лондона.

«Очень жаль, что он не сможет прийти на мой выпускной, но он сверху нас видит. Нам будет очень тебя не хватать, папочка», — сказала она.

Племянник покойного вспомнил, как дядя поддерживал его после смерти отца.

«После смерти моего отца дядя сделал все, чтобы я это как можно меньше чувствовал. Ты до конца знал, что пока горит свет в его окне, ты можешь прийти за помощью. Он был очень смелым до самого конца. И таким мы его и запомним», — отметил он.

Александр Лондон был известен в Новосибирске как медиаменеджер и создатель телеканала НТН24. Ранее стало известно, что у него было онкологическое заболевание.

Редакция Сиб.фм выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Лондона.