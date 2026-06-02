В Новосибирске третью неделю ищут пропавшего без вести Андрея Карасева

В Новосибирске волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт» подключились к поиску 45-летнего Андрея Анатольевича Карасева. Мужчина проживал в Октябрьском районе и бесследно исчез ещё 13 мая. С того дня прошло почти три недели, однако его местонахождение до сих пор не установлено.

Ориентировку с приметами пропавшего распространили в соцсетях. Рост мужчины составляет 165 сантиметров, телосложение среднее. Волосы у него светло-русые, глаза карие. Во что он был одет в день исчезновения, неизвестно, что серьёзно осложняет поиски.

Отряд обращается ко всем жителям Новосибирска с просьбой не оставаться в стороне. Если кто-то видел Андрея Карасева или знает, где он может находиться, просят срочно связаться с поисковиками по горячей линии 8 (800) 700-54-52 или набрать 112. Также добровольцев зовут присоединиться к поисковым мероприятиям.

