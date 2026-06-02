В Новосибирской области 172 ребёнка отравились токсичными веществами

Яркие бутылки с химией дети нередко принимают за напитки.

Минздрав Новосибирской области опубликовал тревожные данные за 2025 год. С начала года в реанимацию детской городской клинической больницы №1 поступили 172 ребенка с острыми отравлениями. Возраст пациентов составил от одного месяца до 17 лет.

Как рассказал заведующий отделением реанимации Петр Шафоростов, большинство таких случаев происходит в теплое время года. Пик обращений приходится на период с мая по сентябрь.

Чаще всего причиной отравлений становятся бытовая химия, чистящие средства, уксусная кислота, растворители и другие химические жидкости. Реже дети попадают в больницу после приема лекарств.

Особую тревогу у врачей вызывает жидкость для розжига. Ее пары способны вызвать тяжелое поражение легких. В некоторых случаях последствия оказываются смертельно опасными.

Медики отмечают, что малышей привлекает яркая упаковка. Из-за этого дети могут принять опасные вещества за сок или другой напиток. Попадание химикатов в организм приводит к серьезным ожогам пищевода и желудка. По словам специалистов, примерно в трети случаев такие травмы заканчиваются инвалидностью из-за тяжелых повреждений внутренних органов.