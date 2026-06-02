В рыболовном магазине под Новосибирском нашли 300 литров контрафактного алкоголя

В посёлке Маслянино мужчина «из-под полы» продавал контрафактный алкоголь и сигареты в рыболовном магазине. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями отделения МВД России «Маслянинское» при надзорном сопровождении прокуратуры Маслянинского района из незаконного оборота было изъято свыше трёхсот литров алкогольной продукции. На бутылках отсутствовали обязательные акцизные марки. Также оперативники обнаружили около двухсот пачек сигарет сомнительного происхождения.

Вся продукция направлена на экспертизу. Ход проверки находится на контроле в районной прокуратуре.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске полиция накрыла павильон с контрафактным табаком на 400 тысяч рублей.