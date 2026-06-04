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общество
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Лето в бутылке: «Бочкари» обновили лимонады

Фото ООО «БТК» / опубликовано СИБ.ФМ
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«Чтобы лето не кончалось» — под этим слоганом «Бочкари» представили обновлённую линейку лимонадов, объединив знакомые вкусы с современным дизайном и новым эмоциональным позиционированием.

В основе концепции — летнее настроение, яркость и свежесть. Обновление затронуло визуальную подачу продукта, сохранив главное — традиционные рецептуры и вкусы, которые хорошо знакомы потребителям.

В линейку вошли шесть вкусов: лимонад, тархун, грушевый, ситро, гранат и фейхоа. Классические сочетания получили новый образ: в дизайне появились сочные фруктовые акценты, тёплые летние мотивы и дополнительный акцент на алтайском происхождении продукта. Новая этикетка делает линейку более заметной и узнаваемой на полке.

Отдельное внимание уделено рецептуре. Лимонады в стекле 0,45 л и ПЭТ 0,5 л выпускаются на полном сахаре, что позволяет сохранить насыщенный классический вкус. Для форматов 1,3 л и 1,9 л используется рецептура со сниженным содержанием сахара — более лёгкое решение для ежедневного потребления.

Фото Лето в бутылке: «Бочкари» обновили лимонады 2

Перезапуск лимонадов стал частью масштабного обновления бренда «Бочкари». Компания последовательно объединяет под единым брендом пиво, квас и безалкогольные напитки, сохраняя общий стандарт качества и происхождение с Алтая.

В результате получилась линейка, в которой знакомые вкусы сочетаются с современным образом и главным обещанием бренда — сохранить ощущение лета в любое время года.

Реклама ООО «БТК» ИНН 5403359031 Erid:2W5zFHj2drH

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Галина Дидан
Журналист

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