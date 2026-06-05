Неделя охраны труда в «Новосибирскэнергосбыте»: безопасность как ежедневная норма

В «Новосибирскэнергосбыт» прошла Неделя охраны труда, приуроченная к Всемирному дню охраны труда. Для нас безопасность — это не формальность, а ежедневная забота о сотрудниках и клиентах компании.

В течение недели сотрудники приняли участие в квизе по охране труда, где проверили свои знания и разобрали практические ситуации, связанные с безопасностью на работе и в повседневной жизни.

Специалисты компании также посетили Сибирскую неделю охраны труда — практическую конференцию, посвящённую современным подходам к производственной безопасности и профилактике рисков.

Отдельное внимание уделили теме первой помощи. Для сотрудников была организована лекция «Обучение оказанию первой помощи» с приглашённым экспертом ГАОУ ДПО НСО «Учебно-методический центр по ГОЧС Новосибирской области». На внутренних ресурсах компании в течение недели размещались материалы о тематике Всемирного дня охраны труда 2026 года, напоминая о важности культуры безопасности.

Кроме того, в компании ведётся разработка памяток по электробезопасности для сотрудников, работающих в многоквартирных домах. Они будут размещаться в электрощитовых и помогут не упускать важные требования безопасности в ежедневной работе. Также готовятся памятки для жителей — с простыми и полезными рекомендациями по электробезопасности в быту, которые мы обязательно опубликуем в наших соцсетях.

Мы убеждены: культура безопасности начинается с внимательности, ответственности и заботы друг о друге. Впереди — новые инициативы, которые сделают нашу работу ещё безопаснее.

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АО «Новосибирскэнергосбыт»

ИНН 5407025576

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