Победа приблизит к Первой лиге: «Сибирь» проведёт заключительный домашний матч сезона

В воскресенье, 7 июня, «Сибирь» сыграет заключительный домашний матч сезона-2025/2026. В манеже «Заря» новосибирцы примут «Калугу», а на кону будут не только три очка, но и шансы команды на возвращение в Первую лигу.

До конца чемпионата осталось всего два тура. Победа над «Калугой» позволит «Сибири» сделать ещё один шаг к решению главной задачи сезона — повышению в классе.

Для болельщиков это ещё и последняя возможность увидеть команду дома в нынешнем чемпионате. В последние месяцы интерес к матчам «Сибири» заметно вырос, а игры в манеже «Заря» проходят в атмосфере, которую сложно назвать обыденной для Второй лиги.

С 14:30 в фойе футбольного манежа болельщиков ждёт развлекательная программа с ведущим, а в 15:10 начнётся автограф-сессия с Георгием Зотовым — одним из самых опытных и именитых футболистов команды.

Матч «Сибирь» — «Калуга» начнётся 7 июня в 16:00. Если вы давно планировали выбраться на футбол, лучшего повода в этом сезоне уже не будет.

Билеты доступны на сайте fc-sibir.qtickets.ru.

16+

Реклама. АНО «ФК «Сибирь», ИНН 5407975169. Erid:2W5zFJ3DfTf