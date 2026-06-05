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общество
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Победа приблизит к Первой лиге: «Сибирь» проведёт заключительный домашний матч сезона

Фото АНО «ФК «Сибирь» / опубликовано СИБ.ФМ
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В воскресенье, 7 июня, «Сибирь» сыграет заключительный домашний матч сезона-2025/2026. В манеже «Заря» новосибирцы примут «Калугу», а на кону будут не только три очка, но и шансы команды на возвращение в Первую лигу.

До конца чемпионата осталось всего два тура. Победа над «Калугой» позволит «Сибири» сделать ещё один шаг к решению главной задачи сезона — повышению в классе.

Фото Победа приблизит к Первой лиге: «Сибирь» проведёт заключительный домашний матч сезона 2

Для болельщиков это ещё и последняя возможность увидеть команду дома в нынешнем чемпионате. В последние месяцы интерес к матчам «Сибири» заметно вырос, а игры в манеже «Заря» проходят в атмосфере, которую сложно назвать обыденной для Второй лиги.

Фото Победа приблизит к Первой лиге: «Сибирь» проведёт заключительный домашний матч сезона 3

С 14:30 в фойе футбольного манежа болельщиков ждёт развлекательная программа с ведущим, а в 15:10 начнётся автограф-сессия с Георгием Зотовым — одним из самых опытных и именитых футболистов команды.

Матч «Сибирь» — «Калуга» начнётся 7 июня в 16:00. Если вы давно планировали выбраться на футбол, лучшего повода в этом сезоне уже не будет.

Фото Победа приблизит к Первой лиге: «Сибирь» проведёт заключительный домашний матч сезона 4

Билеты доступны на сайте fc-sibir.qtickets.ru.

16+

Реклама. АНО «ФК «Сибирь», ИНН 5407975169. Erid:2W5zFJ3DfTf

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Галина Дидан
Журналист

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