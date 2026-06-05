Современные производства все чаще обращаются к технологиям лазерной резки – особенно когда речь идет о работе с трубами разных форм и размеров. Станки для лазерной резки труб обеспечивают качество обработки металла, минимизируя отходы и снижая затраты на постобработку.

Применение станка

Лазерные станки широко применяются для обработки различных материалов – в частности, для их резки и гравировки. Эти два типа операций принципиально различаются по глубине воздействия на поверхность:

1. Резка – в этом режиме лазерный луч проникает сквозь материал на всю его толщину, фактически разделяя заготовку на части. Процесс основан на локальном испарении или плавлении вещества.

2. Гравировка – здесь задача состоит не в полном прорезании, а в снятии верхнего слоя материала на заранее заданную глубину.

Производители

Ведущие производители оборудования для лазерной обработки:

1. Trumpf – немецкий бренд выпускает двух‐ и трехмерные лазерные станки, которые славятся высокой скоростью обработки.

2. Amada – японский лидер внедрил инновационную технологию волоконной лазерной резки с контролем траектории луча.

3. Mazak – производитель предлагает 2D‐ и 3D‐станки для лазерной резки, адаптированные под работу с листовыми, объемными и структурными материалами.

4. BLM – итальянский бренд BLM создает многофункциональные станки с ЧПУ, способные обрабатывать листы, профили и трубы.

Среди молодых брендов по производству лазерных труборезов выделяется SEKIRUS. Товары разработаны с учетом последних технологических трендов, обеспечивают стабильную работу и долгий срок службы.

Приобрести станки SEKIRUS можно в компании «Лазер Гуру» – надежном поставщике лазерного оборудования. Ознакомиться с ассортиментом станков для лазерной резки труб можно на сайте производителя.

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